باكو، 9 مايو ، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف في 9 مايو 2020م مرسوما ينص على عزل نائب وزير الثقافة. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ 32 للمادة الـ 109 من الدستور الاذربيجاني ينص على عزل رافق ياسين بايراموف عن منصب نائب لوزير الثقافة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعزل نائب وزير الثقافة

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده