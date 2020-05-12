الرئيس إلهام علييف يرسم تعيين رئيس لمعهد الالهيات
AzerTAg.az
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٠٠]
باكو، 12 مايو ، أذرتاج
رسم الرئيس إلهام علييف في 12 مايو اليوم مرسوما لتوظيف رئيس لمعهد الالهيات الاذربيجاني.
أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ 32 للمادة الـ 109 من القانون الاساسي ينص على تعيين عاقل مختار شيرينوف لمنصب رئيس لمعهد الالهيات الاذربيجاني.
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