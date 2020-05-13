باكو، 13 مايو ، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف في 13 مايو مرسوما يعين محافظا جديدا لمحافظة كلبجار. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ 124 من الدستور الاذربيجاني ينص على توظيف آزر بهلول قوجايف رئيسا للسلطة التنفيذية لمحافظة كلبجار.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعين رئيسا جديدا للسلطة التنفيذية بمحافظة كلبجار

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