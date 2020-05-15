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    وثائق رسمية


    الرئيس إلهام علييف يقيل نائب رئيس حرس الحدود للشؤون الدولية

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٣١]

    باكو، 15 مايو ، أذرتاج 

    وقع الرئيس إلهام علييف في 15 مايو اليوم على مرسوم اقالة نائب رئيس حرس الحدود عن المنصب.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على اقالة الفريق اول افغان ولي نقييف عن منصب نائب رئيس جهاز حرس الحدود للشؤون الدولية.

    يدخل المرسوم حيز التنفيذ يوم توقيعه.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يقيل نائب رئيس حرس الحدود للشؤون الدولية
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