مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان حول الاحتفال بالذكرى المئوية لأحمدية جبراييلوف

في شهر سبتمبر 2020 تمضي 100 سنة من ميلاد الابن الشجاع للشعب الأذربيجاني الممثل البارز لحركة المقاومة المناهضة للفاشية خلال الحرب العالمية الثانية والفدائي الأسطوري أحمدية ميكايل أوغلو جبراييلوف.

مر أحمدية جبراييلوف باعتباره الابن الشجاع للشعب الأذربيجاني الذي قدم مساهمة كبيرة في إنقاذ البشرية من التهديد الرهيب للفاشية في القرن العشرين والانتصار على النازية مسيرة شجاعة للقتال. مع اندلاع الحرب في عام 1941، توجه أحمدية جبرايلوف طواعياً إلى الجبهة للدفاع عن البلاد وفيما بعد شارك مشاركة فعالة في حركة المقاومة الفرنسية. لقيت شجاعة أحمدية جبرايلوف التي لا مثيل لها في إنجاز العديد من العمليات الاستطلاعية تقديراً مستحقاً. كما تم تخليد ذكرى مواطننا الحاصل على أوسمة وميداليات الدولة الفرنسية بين المشاركين في حركة المقاومة. كان ميكاييل جبراييلوف، ابن أحمدية جبراييلوف الذي ضحى بحياته في المعارك من أجل حماية سيادة ووحدة أراضي بلدنا والذي بلغ ذروة الشهادة من أوائل الأبطال الوطنيين لأذربيجان.

إن بطولة أحمدية جبراييلوف الذي أحيى التقاليد البطولية لشعبنا خارج حدود أذربيجان هي رمز ساطع لمفاداة الذات والشجاعة والمأثرة لجندي متين للجيش الأذربيجاني قادر على تحرير أراضينا المحتلة في أي وقت.

اهتداءاً بالفقرة 32 من المادة 109 لدستور جمهورية أذربيجان ونظراً للأهمية الخاصة لتربية جيل الشباب بروح حب الوطن، أقرر الاحتفال بالذكرى المئوية للابن الشجاع للشعب الأذربيجاني أحمدية جبرييلوف:

1- إعداد وتنفيذ خطة العمل بمناسبة الذكرى المئوية للفداء الأسطوري أحمدية جبرابيلوف بمشاركة وزارة الخارجية لجمهورية أذربيجان ووزارة الدفاع لجمهورية أذربيجان ووزارة الثقافة لجمهورية أذربيجان ووزارة التعليم لجمهورية أذربيجان.

2. على مجلس وزراء جمهورية أذربيجان حل المسائل الناجمة عن هذا المرسوم.

إلهام علييف

رئيس جمهورية أذربيجان

مدينة باكو، 11 أغسطس 2020.