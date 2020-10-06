الدفاع الجوي يسقط صواريخ ارمينية استهدفت خط أنابيب النفط باكو-تبيليسي-جيهان

باكو، 6 أكتوبر، أذرتاج

أسقط الدفاع الجوي الأذربيجاني صواريخ أطلقته القوات المسلحة الارمينية في الساعة التاسعة مساء اليوم 6 اكتوبر لتدمير اكبر مشروع استراتيجي في المنطقة، خط أنابيب النفط باكو - تبيليسي - جيهان.

الى جانب ذلك، واصل الجيش الأذربيجاني استهداف المدنيين والمباني السكنية في الساعة التاسعة مساء اليوم. نتيجة للقصف المدفعي للعدو قتل ساكن قرية قايناق

محمدوف حسن عاسف اوغلو من مواليد 1981 وجرح ساكن القرية علييف ديانت قنيمة اوغلو من مواليد 1989 وساكن قرية كوتشارلي حسنوف سيف الله يعقوب من مواليد 1968.