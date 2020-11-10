إلى فخامة رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف السيد الرئيس علييف المحترم، أهنئكم وأهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة تحرير مدينة شوشا. آمل أن يتم تحرير كامل أراضي قره باغ قريباً من الاحتلال. بفائق الاحترام والتقدير، فايره فيكه - فريبيرغه رئيسة لاتفيا 1999-2007 ، الرئيسة المشاركة لمركز نظامي كنجوي الدولي. إيمانتس فريبيرغس

AZERTAG.AZ : من الرئيسة السابقة لجمهورية لاتفيا والرئيسة المشاركة لمركز نظامي كنجوي الدولي فايره فيكه-فريبيرغه

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