تجاوز عدد المصابين بكورونا في أوكرانيا 12 آلاف خلال يوم

كييف، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، )أذرتاج(

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا خلال اليوم الأخير.

قالت وزارة الصحة الاوكرانية إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 11787 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ووصلت الى 512 الف و652 شخص.

وتوفي 198 مصاب منهم خلال 24 ساعة أخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 9145 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

واشارت الى أن 233 الف و849 مصاب تعافوا تماما وترخصوا.

و60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و20.7 في المائة منهم بين 60-100 سنة.