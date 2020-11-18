من الاعضاء المؤسسين لجمعية الصداقة المصرية الاذربيجانية المشهرة

الى السيد صاحب الفخامة إلهام علييف

رئيس جمهورية اذربيجان الشقيقة

يطيب لنا ان نرسل لفخامتكم أسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة ما تم من انجازات تمثلت في توقيع الاتفاق التاريخي بين جمهورية اذربيجان وجمهورية أرمينيا بمشاركة ووساطة روسيا الاتحادية، والذي من شأنه ان يحقق وحدة الاراضي الاذربيجانية وسيادتها المعترف بها من جميع دول العالم وأن يعمل على نشر السلام والاستقرار في المنطقة.

لقد تابعنا في مصر كأعضاء مؤسسين لجمعية الصداقة المصرية الاذربيجانية التي تقوم بدور بارز وهام في تفعيل وتنشيط علاقات التعاون بين الشعبين المصري والاذربيجاني في مختلف المجالات لحظة بلحظة ذلك الاتفاق التاريخي.

ومن مصر الشقيقة ندعو لشهداء الوطن أن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، كما ندعو الله تعالى أن يتم شفاء الجرحى والمصابين بكل خير.

دامت جمهورية اذربيجان الشقيقة حرة آمنة مزدهرة تحت قيادتكم الحكيمة الرشيدة.

تقبلوا أطيب الامنيات وأرق التحديات

مجلس إدارة وأعضاء مؤسسي جمعية الصداقة المصرية الاذربيجانية

1 – الاستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ومفتي جمهورية مصر العربية السابق

2 – الاستاذ الدكتور اسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والاوقاف بمجلس النواب المصري

3 – النقيب السيد محمود الشريف نقيب الاشراف في العالم العربي والاسلامي

4 – الاستاذ الدكتور عادل درويش الاستاذ بجامعة حلوان ومستشار الجامعة المصرية الصينية

5 – الدكتور بغدادي إمام المدير العام بوزارة التعليم العالي المصري

6 – المستشار توحيد محمد عبد المجيد مدير الشئون القانونية بمؤسسة مصر الخير

7 – السفير يوسف الشرقاوي سفير جمهورية مصر العربية الاسبق في جمهورية اذربيجان

8 – السيد مدحت جمال مدير مشروع ابن السبيل في مؤسسة مصر الخير

9 – الدكتور اسامة عبد الرحمن الاستاذ بجامعة حلوان

10 – الدكتورة منى زيدان الاستاذة بجامعة حلوان

11 – الباحث احمد عبده طرابيك باحث في شئون دول آسيا الوسطى والقوقاز

12 – المهندس مصطفى محمد حجازي المدير العام بشركة أورانج مصر

13 – الدكتور سيمور نصيروف رئيس الجالية الاذربيجانية في مصر