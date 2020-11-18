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    وثائق رسمية


    من رئيس المركز الإسلامي لجمهورية الأرجنتين حنعبل بشير بكير والأمين العام حسين أجار

    ١٨.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٢٤]

    إلى فخامة السيد إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان حضره الرئيس المحترم.

    يسر للمركز الإسلامي لجمهورية الأرجنتين أن يهنئ نيابة عن الجالية الإسلامية في بلدنا شعبكم الذي تمكن من إعادة الأراضي الأذربيجانية التاريخية، بما في ذلك مدينة شوشا، رمز قره باغ الجبلية حيث تم تدمير العديد من المساجد خلال 30 عاماً من الاحتلال بمناسبة هذا النصر العظيم.

    وكما ندعو الله تعالي القدير أن يسلم أرواح الشهداء الأذربيجانيين ويقلل من آلامهم ومعاناتهم.

    حفظ الله سعادتكم ومنح شعب أذربيجان السلام والطمأنينة ومستقبل سعيد ومزدهر.

    ندعو الله القدير أن يوافيكم بأروع الإنجازات في نشاطكم الوطني.

    ننتهز هذه الفرصة لننقل إلى سعادتكم أعلى درجات الاحترام والتقدير.

    مع قائق الاحترام،

    حنعبل بشير بكير

    رئيس المركز الإسلامي بجمهورية الأرجنتين

    حسين أجار

    أمين عام المركز الإسلامي بجمهورية الأرجنتين

    AZERTAG.AZ :من رئيس المركز الإسلامي لجمهورية الأرجنتين حنعبل بشير بكير والأمين العام حسين أجار
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