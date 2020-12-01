وسام "قراباغ" لجمهورية أذربيجان – صورة

أسس وسام "قراباغ" لجمهورية أذربيجان بالقانون الصادر في 26 نوفمبر عام 2020م.

أفادت أذرتاج أن وسام "قراباغ" الأذربيجاني يمنح لمن بذل جهود الشجاعة والصمود في تحرير اراضي جمهورية أذربيجان المحتلة وتدمير القوات والمعدات القتالية للعدو وحارب في ظروف الخطر الحقيقي لحياته وصحته عند تأدية واجبات الخدمة العسكرية وخدم خدمات خاصة في اعادة بناء حدود جمهورية أذربيجان وحرسها من جنود القوات المسلحة الأذربيجانية وسائر الاشخاص لخدماتهم الخاصة في تأمين وحدة اراضي البلد.

ينص القانون على أن وسام "قراباغ" مصنوع من الذهب من عيار 900 على بيضوي الشكل 41 ملم × 37 ملم ومكتوبة في وجه الوسام كلمة "قراباغ" أوسطه.