مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة احتفال يوم الذكرى في جمهورية أذربيجان

باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ردا على العدوان العسكري الأرميني على أذربيجان الذي بدأ في 27 سبتمبر عام 2020، شن الشعب الأذربيجاني حربا وطنية لتحرير أراضيه المحتلة.

لقد أظهر جنودنا وضباطنا ومدنيونا العاملون في الجبهة وبعيدا عنها ووشعبنا ككل العزيمة والارادة والوحدة والتضامن، وهم أظهروا البسالة في النضال من أجل سيادة جمهورية أذربيجان وسلامتها الإقليمية، وانزلوا ضربات ساحقة على العدو.

إن العدو الذي لم يستطع الصمود امام انتصار الجيش الأذربيجاني لجأ الى ارتكاب جرائم الحرب والاستفزازات واستهداف المدنيين الأبرياء.

قتل العديد من مواطنينا واختفوا وجرحوا. لقد تم تحرير أراضينا من الاحتلال على حساب دماء شهدائنا الأبطال وجنودنا وضباطنا وقدامى المحاربين. إن التاريخ الذي كتبه جيشنا المنتصر اليوم هو أساس متين لأذربيجان التي ستتطور وتزدهر أكثر ازدهار غدًا. كما أن هذا مهم في ضمان السلام الدائم والاستقرار والأمن في المنطقة.

ينص القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني على احتفال يوم 27 سبتمبر من كل عام بيوم الذكرى في جمهورية أذربيجان.