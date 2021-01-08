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    وثائق رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في بلغاريا

    ٠٨.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:١٤]

    باكو، 8 يناير، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 8 يناير اليوم قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في بلغاريا .

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير السيدة نركيز عاكف قربانوفا عن منصب سفير أذربيجان لدى جمهورية بلغاريا.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في بلغاريا
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