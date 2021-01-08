الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في بولندا

باكو، 8 يناير، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 8 يناير اليوم قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في بولندا .

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير حسن عزيز حسنوف عن منصب سفير أذربيجان لدى جمهورية بولندا.