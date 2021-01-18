باكو، 18 يناير، أذرتاج علقت وزارة الثقافة على معلومات تتداول حول تحديد مكان مجمع متحف الانتصار التذكاري وصدور قرار بهذا الصدد. أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أنها أعدت عددا من المقترحات بشأن إنشاء متحف الانتصار. وقالت إن مكان وقوع المتحف غير محدد بالتحديد بسبب استمرار المناقشات حول مكان متحف الانتصار حاليا.

AZERTAG.AZ : وزارة الثقافة: لم يحدد بعد مكان متحف الانتصار

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