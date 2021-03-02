وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية دودوكجو المحررة في محافظة خوجاوند (فيديو)

باكو، 2 مارس / آذار، )أذرتاج(

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية دودوكجو المحررة في محافظة خوجاوند من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في 2 أكتوبر عام 1992. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في 15 أكتوبر لعام 2020.

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16146681151666445491.mp4