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    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية دودوكجو المحررة في محافظة خوجاوند (فيديو)

    ٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٢:٢٥‎]

    باكو، 2 مارس / آذار، )أذرتاج(

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية دودوكجو المحررة في محافظة خوجاوند من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في 2 أكتوبر عام 1992. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في 15 أكتوبر لعام 2020.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16146681151666445491.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية دودوكجو المحررة في محافظة خوجاوند (فيديو)
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