وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية دودوكجو المحررة في محافظة خوجاوند (فيديو)
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٢:٢٥]
باكو، 2 مارس / آذار، )أذرتاج(
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية دودوكجو المحررة في محافظة خوجاوند من وطأة الاحتلال الأرميني.
يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في 2 أكتوبر عام 1992. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في 15 أكتوبر لعام 2020.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16146681151666445491.mp4
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