باكو، 29 أبريل، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف في 29 أبريل اليوم مرسوما يقيل محافظ ليريك. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الثانية من المادة الـ 124 من الدستور الاذربيجاني ينص على اقالة روشن بن علم دار باقروف عن منصب رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة ليريك.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يقيل رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة ليريك

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