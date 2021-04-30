باكو، 29 أبريل، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف في 29 أبريل اليوم مرسوما يوظف محافظا لأقصو. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الثانية من المادة الـ 124 من الدستور الاذربيجاني ينص على توظيف روشن بن علم دار باقروف عن منصب رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة أقصو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يوظف رئيسًا للسلطة التنفيذية لمحافظة أقصو

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده