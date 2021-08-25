الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

القاهرة، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

أفادت وكالة اذرتاج ان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أعلن في مؤتمر صحفي عقد في يوم 24 أغسطس/ آب أن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب "أفعاله العدائية".

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية قبل عدة أيام أنها ستعيد النظر في العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. ترجع التوترات بين البلدين إلى الاستفزازات المتزايدة على الحدود الغربية. تطالب الجزائر والرباط بالأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية. تقاتل جبهة البوليساريو، المنظمة السياسية المدعومة من الجزائر من أجل استقلال الأراضي التي تحتلها إسبانيا، والتي احتلها المغرب حتى عام 1970. تم إغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب في عام 1990 بسبب هذا الصراع وتفاقم الصراع بين البلدين.