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    وثائق رسمية


    الرئيس إلهام علييف يعين فريد قيبوف وزيرا للشباب والرياضة

    ٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٣٣]

    باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    اصدر الرئيس إلهام علييف في 7 سبتمبر اليوم مرسوما ينص على توظيف فريد فاضل أوغلو قيبوف وزيرا للشباب والرياضة.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يعين فريد قيبوف وزيرا للشباب والرياضة
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