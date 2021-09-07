باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) اصدر الرئيس إلهام علييف في 7 سبتمبر اليوم مرسوما ينص على توظيف فريد فاضل أوغلو قيبوف وزيرا للشباب والرياضة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعين فريد قيبوف وزيرا للشباب والرياضة

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