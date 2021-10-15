أذربيجان تسمح لمواطني 23 بلدا آخر لدخول وخروج اراضي البلد جوا

باكو، 15 اكتوبر (أذرتاج)

أصدر مجلس الوزراء قرارا يسمح لمواطني 23 بلدا آخر ومواطني البلدان الاخرى المقيمين دائما فيها والاشخاص عديمي الجنسية لدخول أراضي

البلد والخروج منها جوا .

أفادت أذرتاج أن هذا القرار جاء بناء على تعديلات ادرجها مجلس الوزراء في "القرار رقم 151 الصادر في 26 مايو عام 2021م بشأن تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلد ورفع بعض القيود المفروضة خلاله".

وينص القرار الصادر اليوم على السماح لمواطني البلدان المشار اليها أسفله وكذلك مواطني سائر البلدان الذين يقيمون في هذه البلدان اقامة دائمة وعديمي الجنسية بدخول وخروج اراضي جمهورية أذربيجان :

الكويت

سلطنة عمان

المغرب

كازاخستان

كوستا ريكا

المالديف

المكسيك

منغوليا

مونتنيغرو

الارجنتين

الاتحاد الاسترالي

البرازيل

بروناي دار السلام

جمهورية جنوب كوريا

التشيلي

اكوادور

كامبوجيا

كوبا

النرويج

بناما

سلفادور

اوروغواي

نيوزلندا

متطلبات:

يطلب من الاشخاص فوق سن 18 عاما تقديم شهادة كوفيد 19 (وثيقة تثبت تطعيمهم باللقاح او حصانتهم بعد شفائهم من كوفيد) ونتيجة سلبية لفحص كوفيد 19 خلال 72 ساعة قبل الاقلاع.

يطلب من الاشخاص بين سن 1-18 عاما تقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد 19 خلال 72 ساعة قبل الاقلاع.

ولا يطلب من هؤلاء الاشخاص عند المغادرة تقديم نتيجة فحص طبي لكوفيد