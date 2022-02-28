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    وثائق رسمية


    الرئيس إلهام علييف يعفي رئيس سلطة محافظة جويشاي التنفيذية عن المنصب

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٠]

    باكو، 28 فبراير، أذرتاج

    رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما يعفي فيه رئيس سلطة محافظة جويشاي التنفيذية عن المنصب.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا الجزء الثاني من المادة الـ 124 من القانون الأساسي الأذربيجاني ينص على إعفاء مهدي بن ايلدريم سليم زاده عن منصب رئيسة سلطة محافظة جويشاي التنفيذية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يعفي رئيس سلطة محافظة جويشاي التنفيذية عن المنصب
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