باكو، 4 مايو، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما يعين مبعوثا خاصا له لدى محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف واحد بن راسم حاجييف لمنصب مبعوث خاص للرئيس الأذربيجاني لدى محافظة زنكيلان المنضمة الى منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية المحددة بمرسوم الرئيس الأذربيجاني رقم 1386 الصادر في 7 يوليو عام 2021م.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين مبعوثا خاصا له لدى محافظة زنكزور في منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية

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