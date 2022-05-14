  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    لقاء بين رئيسي أذربيجان وتركيا في ريزة

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٢٥‎]

    ريزة، 14 مايو، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان في مدينة ريزة التركية.

    AZERTAG.AZ :لقاء بين رئيسي أذربيجان وتركيا في ريزة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٠]
    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل الى تركيا
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٢١]
    انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان خاري بلبل الفولكلوري الدولي في شوشا
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [٠٩:٤٣]
    وزير الخارجية الأمريكي يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الاذربيجاني
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:١١]
    الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان محيط "فندق شوشا بوتيق" المخطط إنشاؤه في شوشا
    لقاء بين رئيسي أذربيجان وتركيا في ريزة لقاء بين رئيسي أذربيجان وتركيا في ريزة