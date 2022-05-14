لقاء بين رئيسي أذربيجان وتركيا في ريزة
AzerTAg.az
١٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
ريزة، 14 مايو، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان في مدينة ريزة التركية.
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