ريزة، 14 مايو، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان في مدينة ريزة التركية.

AZERTAG.AZ : لقاء بين رئيسي أذربيجان وتركيا في ريزة

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