رئيس دولة فلسطين يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 26 مايو، (اذرتاج)

بعث محمد عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة 28 مايو يوم الاستقلال المجيد لبلاده.

كما يلي في البرقية:

"فخامة الأخ الرئيس إلهام علييف حفظه الله

رئيس جمهورية أذربيجان – باكو

تحية طيبة وبعد،

يسرنا في غمرة احتفالكم بحلول يوم الاستقلال المجيد، أن نتوجه لفخامتكم ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة وشعبكم الشقيق، بتهانينا القلبية الحارة، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي.

وتفضلوا بقبول أطيب تمنياتنا لفخامتكم بالصحة والسعادة والتوفيق، ولأذربيجان وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقاتنا الثنائية القائمة على التضامن والتقدير بالتطور والنماء.

رام الله في: 28/5/2022م

محمد عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية"