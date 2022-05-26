رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يبعث ببرقية تهنئة الى الرئيس الأذربيجاني

باكو، 26 مايو، (اذرتاج)

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية سودان الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن ببرقية تهنئة الى رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف بمناسبة 28 مايو يوم الاستقلال المجيد لبلاده.

جاء في البرقية:

"صاحب الفخامة

إلهام علييف

رئيس جمهورية اذربيجان

يشرفني، بمناسبة العيد الوطني لجمهورية أذربيجان ان أتقدم لكم اصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني بأحر التهاني واطيب التمنيات بالتقدم والنماء لشعبكم الشقيق ولكم بموفور الصحة والسعادة.

كما اغتنم هذه السانحة، لأعرب لكم عن تطلعنا الدائم لمواصلة العمل سويا من اجل توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا الشقيقين.

وتفضلوا، صاحب الفخامة، بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الفريق اول ركن

عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن

رئيس مجلس السيادة الانتقالي"