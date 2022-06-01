باكو، 1 يونيو، (اذرتاج) بعث رئيس مجلس وزراء دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لجمهورية أذربيجان الصديقة. كما جاء في البرقية: "فخامة الرئيس / إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة تحية طيبة وبعد،،، يسعدنا أن نبعث إلى فخامتكم بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة احتفال جمهورية أذربيجان الصديقة بالعيد الوطني. كما يطيب لنا أن ننتهز هذه المناسبة السعيدة لنشيد بالعلاقات الثنائية وأوجه التعاون القائم بين بلدينا الصديقين، متمنين لكم موفور الصحة والعافية ولشعبكم الصديق المزيد من التقدم والازدهار. مع أطيب التمنيات،،، صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء دولة الكويت"

AZERTAG.AZ : رئيس مجلس وزراء دولة الكويت يهنئ الرئيس الأذربيجاني

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