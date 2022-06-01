نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة يبعث ببرقية تهنئة الى الرئيس الاذربيجاني

باكو، 1 يونيو، (اذرتاج)

بعث محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي ببرقية تهنئة الى إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة 28 مايو يوم الاستقلال المجيد لبلاده.

جاء في الرسالة:

"فخامة الرئيس إلهام علييف المحترم رئيس جمهورية أذربيجان

يشرفني ان أعرب لكم عن اصدق التهاني واطيب التمنيات بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية أذربيجان ولفخامتكم بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول خالص المودة والتقدير

محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي "