باكو، 9 يونيو، أذرتاج أعلنت إدارة دوري كرة القدم للمحترفين عن موعد انطلاق الموسم القادم بدوري الممتاز. قالت الإدارة في بيان إنّ تأريخ بدء الموسم الجديد 2022/2023م 5 أغسطس القادم.

AZERTAG.AZ : دوري كرة القدم للمحترفين يعلن بدء الموسم القادم بدوري الممتاز

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