دوري كرة القدم للمحترفين يعلن بدء الموسم القادم بدوري الممتاز
AzerTAg.az
٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [١٣:٤٨]
باكو، 9 يونيو، أذرتاج
أعلنت إدارة دوري كرة القدم للمحترفين عن موعد انطلاق الموسم القادم بدوري الممتاز.
قالت الإدارة في بيان إنّ تأريخ بدء الموسم الجديد 2022/2023م 5 أغسطس القادم.
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