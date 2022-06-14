أذربيجان: محافظة زرداب

باكو، 14 يونيو، أذرتاج

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أسست محافظة زرداب 5 فبراير عام 1935م ومساحة المحافظة حاليا 86ر0 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 3ر59 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 69 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 231 كم.

وتتألف المحافظة من 42 منطقة سكنية وهي مدينة زرداب العاصمة وقصبة بكيملي وقرى أقا باغي والله قولو باغي وأشاغي سيدلر وبيجاقجي وبيرينجي علي جانلي وبويوك دكّة وبورونلو وتشالي وجيلوف خانلي وكّة اوبا ودلي قوشجي وعلي بكلي وألوَنْد وكلمه وكودك قوبو وحسين خانلي وايكينجي علي جانلي واسحاق باغي وكند أبيل وكوربي كند وله له أغاجي ومليكلي ومليك اومودلو ومحمد قاسملي ونجف علي ونظر آليلي وعثمان اوبا وبروانلي وقره ولي وقوروق باغي وقوشا اوبا وصلاحلي وصاري قايا وسيلكلي وشاه حسينلي وشفت حال وشيخ باغي وطازة كند وولي خانلي وخان محمدلي ويار محمد باغي ويوخاري سيدلر.

ألغيت المحافظة عام 1963م وضمت أراضيها الى محافظة أوجار الى استعادتها عام 1965م.

تضاريس المحافظة سهلية ومعظمها ادنى من سطح البحر.

مناخ زرداب حار معتدل جاف في الصيف وصحراوي جاف وحرارة الطقس المتوسطة 8ر1 مئوية في يناير و2ر26 مئوية في يوليو وحجم الامطار المتوسط السنوي 335 ملم.

يجري من خلال زرداب نهر توريان وعلى طول حدودها الجنوبية والجنوبية الغربية نهر كور.

اقتصاد زرداب معتمد على زراعة الحبوب والقطن والخضروات والفواكه وتربية المواشي.

جريدة أكينجي تسلط الضوء على حياة زرداب منذ 1935م بعد أنّ أسسها المدرس المثقف المرموق حسن بك مليكوف الزردابي عام 1875م اول جريدة أذربيجان المطبوعة.

لا أثر تاريخي وثقافي وديني في أراضي محافظة زرداب.