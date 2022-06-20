الرئيس إلهام علييف يخصص 1ر2 مليوني مانات لأعمال بناء الطريق البري في أغصطفا

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف 20 يونيو حزيران اليوم قرارا جمهوريا بشأن التدابير لبناء الطريق البري الواصل بين مدينة أغصطفا وبوريلو وحدود جورجيا (11 كم) وقيراق كسمن محافظة أغصطفا.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 1ر2 مليوني مانات من الأموال المخصصة في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2022م إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية لإعادة بناء الطرق البرية المذكورة التي تربط منطقتين سكنيتين يقطنها 4 الاف نسمة.