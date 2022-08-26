أذربيجان: تطعيم 1301 جرعة من لقاح كورونا في 26 أغسطس

باكو، 26 أغسطس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1301 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 26 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 244 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و176 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 3738 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و143 شخص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و854 ألف و508 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و372 ألف و766 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و862 ألف و80 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و360 ألف و988 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و258 الف و674 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.