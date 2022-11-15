باكو، 15 نوفمبر (أذرتاج) بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة الى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمناسبة العيد الوطني لبلده. أعرب الرئيس إلهام علييف عن سروره لنقل اطيب امنياته باسمه واسم الشعب الاذربيجاني الى رئيس دولة فلسطين وشعبه بمناسبة العيد الوطني. اعرب الرئيس عن ثقته ان تستمر العلاقات بين البلدين في النمو بنجاح على الصعيدين الثنائي والمتعدد الجوانب، بالمساعي المشتركة للرئيسين. تمنى الرئيس إلهام علييف للرئيس محمود عباس موفور الصحة والسعادة والنجاحات في عمله وكذلك الرفاهية والأمان للشعب الفلسطيني الشقيق.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يبعث ببرقية تهنئة الى رئيس دولة فلسطين

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