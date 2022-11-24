باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج أصدر الرئيس إلهام علييف 24 نوفمبر اليوم مرسوما يعفي مساعد النائب الأول للرئيس الأذربيجاني أندرية سيبيلين عن المنصب.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعفي سيبيلين عن منصب مساعد النائب الأول للرئيس الأذربيجاني

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