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    وثائق رسمية


    الرئيس علييف يعين مساعدا له ومديرا لقسم شؤون التموين العسكري الفني لدى الديوان الرئاسي

    ٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٨:٣٢]

    باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

    أصدر الرئيس إلهام علييف 24 نوفمبر اليوم مرسوما يعين أندريه سيبيلين مساعدا له ومديرا لقسم شؤون التموين العسكري الفني لدى الديوان الرئاسي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يعين مساعدا له ومديرا لقسم شؤون التموين العسكري الفني لدى الديوان الرئاسي
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