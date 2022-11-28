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    وثائق رسمية


    تعيين وقار علي حيدر اوغلو علييف في منصب رئيس هيئة إدارة وكالة "اذرتاج"

    ٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٣:٤٦]

    باكو، 28 نوفمبر (أذرتاج)

    أصدر الرئيس إلهام علييف مرسوما بشأن تعيين وقار علي حيدر اوغلو علييف في منصب رئيس هيئة إدارة وكالة أنباء أذربيجان الحكومية "اذرتاج".

    AZERTAG.AZ :تعيين وقار علي حيدر اوغلو علييف في منصب رئيس هيئة إدارة وكالة "اذرتاج"
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