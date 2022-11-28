تعيين وقار علي حيدر اوغلو علييف في منصب رئيس هيئة إدارة وكالة "اذرتاج"
AzerTAg.az
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٣:٤٦]
باكو، 28 نوفمبر (أذرتاج)
أصدر الرئيس إلهام علييف مرسوما بشأن تعيين وقار علي حيدر اوغلو علييف في منصب رئيس هيئة إدارة وكالة أنباء أذربيجان الحكومية "اذرتاج".
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