باكو، 28 نوفمبر (أذرتاج) أصدر الرئيس إلهام علييف مرسوما بشأن تعيين وقار علي حيدر اوغلو علييف في منصب رئيس هيئة إدارة وكالة أنباء أذربيجان الحكومية "اذرتاج".

AZERTAG.AZ : تعيين وقار علي حيدر اوغلو علييف في منصب رئيس هيئة إدارة وكالة "اذرتاج"

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده