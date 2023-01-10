الرئيس: نحاول تخفيف الأوضاع المتأزمة عبر المشاريع والبرامج الاجتماعية على شعبنا

باكو، 10 يناير، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حديث صحفي أدلى به لقنوات متلفزة محلية إن العالم أخذ يتكيف حديثا مع الفترة ما بعد الجائحة وفي كثير من البلدان بما فيه أذربيجان يلاحظ فيه ارتفاع حاد للأسعار وبما أن اقتصادنا جزء من اقتصاد العالم نأسف على تعرضنا نحن الآخرين لهذا التأثير السلبي.

وقال رئيس الدولة إننا نحاول تخفيف هذه الأوضاع المتأزمة بالنسبة للعالم عبر المشاريع والبرامج الاجتماعية على شعبنا مفيدا أن الحزمة الاجتماعية الواسعة جدا التي وقعتُ عليها مؤخرا تدل على ذلك مرة أخرى "وأعني أن البلد الذي خرج من الحرب حديثًا وذلك البلد الذي قد تم تدمير 20 في المائة من أراضيها تدميرا اذا يخصص هذا القدر من الأموال للمشروع الاجتماعي فإن مفاد ذلك أن سياستنا الاجتماعية تظل غير متغير والبتة يشير إلى قدرتنا الاقتصادية."