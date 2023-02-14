الرئيس إلهام علييف يعفي باقروف عن منصب النائب الأول لرئيس هيئة الجمارك عن المنصب

باكو، 14 فبراير، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 14 فبراير اليوم قرارا جمهوريا بشأن إعفاء النائب الأول لرئيس هيئة الجمارك عن المنصب.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 32 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء شاهن سلطان اوغلو باقروف عن منصب النائب الأول لرئيس هيئة الجمارك ويدخل القرار حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه.