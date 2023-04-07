الرئيس علييف يعين القنصل العام الجديد لدى لوس أنجلوس الأمريكية

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 7 أبريل اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين قنصل البلد العام الجديد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف رامل كامل اوغلو قربانوف لمنصب القنصل العام الأذربيجاني لدى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.