  • الرئيسية
    • / وثائق رسمية

    وثائق رسمية


    الرئيس علييف يعين القنصل العام الجديد لدى لوس أنجلوس الأمريكية

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٢٥‎]

    باكو، 7 أبريل، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 7 أبريل اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين قنصل البلد العام الجديد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف رامل كامل اوغلو قربانوف لمنصب القنصل العام الأذربيجاني لدى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يعفي باقروف عن منصب النائب الأول لرئيس هيئة الجمارك عن المنصب
    ٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٣:٤٦]
    تعيين وقار علي حيدر اوغلو علييف في منصب رئيس هيئة إدارة وكالة "اذرتاج"
    ٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٨:٣٢]
    الرئيس علييف يعين مساعدا له ومديرا لقسم شؤون التموين العسكري الفني لدى الديوان الرئاسي
    ٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٨:١٢]
    الرئيس علييف يعفي سيبيلين عن منصب مساعد النائب الأول للرئيس الأذربيجاني