الرئيس إلهام علييف يعفي كريملي عن منصب النائب الأول لوزير الثقافة

باكو، 14 أبريل، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 14 أبريل اليوم قرارا جمهوريا بشأن إعفاء النائب الأول لوزير الثقافة عن المنصب.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 32 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء عادل بن قابل كريملي عن منصب النائب الأول لوزير الثقافة ويدخل المرسوم سريان المفعول منذ يوم توقيعه.