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    وثائق رسمية


    الرئيس إلهام علييف يعين وزيرا جديدا للزراعة

    ١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٤]

    باكو، 14 أبريل، أذرتاج

    رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما يعين فيه وزيرا للزراعة.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ 5 من المادة الـ 109 من القانون الأساسي الأذربيجاني ينص على تعيين ميجنون بن عبد القدير محمدوف وزيرا للزراعة ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه.

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