الرئيس إلهام علييف يعين وزيرا جديدا للزراعة
AzerTAg.az
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٤٤]
باكو، 14 أبريل، أذرتاج
رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما يعين فيه وزيرا للزراعة.
أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ 5 من المادة الـ 109 من القانون الأساسي الأذربيجاني ينص على تعيين ميجنون بن عبد القدير محمدوف وزيرا للزراعة ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه.
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