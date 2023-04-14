الرئيس إلهام علييف يعين وزيرا جديدا للزراعة

باكو، 14 أبريل، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما يعين فيه وزيرا للزراعة. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ 5 من المادة الـ 109 من القانون الأساسي الأذربيجاني ينص على تعيين ميجنون بن عبد القدير محمدوف وزيرا للزراعة ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده