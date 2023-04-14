الرئيس إلهام علييف يعين وزيرا جديدا للثقافة

باكو، 14 أبريل، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 14 أبريل اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين وزير جديد للثقافة.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 5 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف عادل بن قابل كريملي لمنصب وزير الثقافة ويدخل المرسوم سريان المفعول منذ يوم توقيعه.