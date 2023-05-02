الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يزوران محافظة أغدام

أغدام، 2 مايو، (أذرتاج) زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم في 2 مايو محافظة أغدام. أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة وضع حجر الأساس لمركز الإدارة الرقمية ومجمع التدريب والتعليم التابع لشركة "آذرإيشيق" في مدينة أغدام. ووضع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا حجر الأساس لمركز فن المقام والحيين السكنيين الثاني والثالث والمبنى الإداري في مدينة أغدام. ثم تفقد رئيس الدولة سير اعمال بناء خط سكة حديد "بردعه - أغدام".

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