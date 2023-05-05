الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران محافظتي خوجاوند وفضولي

خوجاوند، 5 مايو، (أذرتاج)

زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا محافظتي خوجاوند وفضولي المحررتين من الاحتلال الأرمني في 5 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج أنه قدمت معلومات إلى رئيس الدولة والسيدة الأولى حول المشاريع السياحية التي سيتم تنفيذها في قرية طوغ.

وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس لمركز إداري وأول منطقة سكنية هناك.

بعد ذلك، تعرف الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا على مشروع إعادة بناء المدرسة الثانوية في بلدة هادروت وشاركا في حفل وضع حجر الأساس لمنطقة سكنية أولى.

تم إطلاع رئيس الدولة والسيدة الأولى على مركز المعلومات السياحية.

شارك الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في حفل وضع حجر الأساس للمركز الإداري.

دشن رئيس الدولة المقطع الذي يبلغ طوله 8.2 كيلومترات من طريق "شكربكلي - جبرائيل – هادروت" ومحطة "هادروت" الفرعية ومركز الإدارة الرقمية.

شارك الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في مراسم وضع حجر الأساس لقرية براحمدلي في محافظة فضولي.

حضر رئيس الدولة حفل افتتاح الجزء الذي يبلغ طوله 12.3 كيلومترا من طريق "فضولي – هادروت" السريع ووضع حجر الأساس لقرية ده ده لي.

وتفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا سير أعمال إنشاء مجمع فضولي السكني وشاركا في حفل وضع حجر الأساس لشبكة الطرق الداخلية في مدينة فضولي.

ودشن الرئيس إلهام علييف محطة "فضولي" الرقمية الفرعية ومركز الإدارة.

وتعرف رئيس الدولة والسيدة الأولى على سير أعمال انشاء مبنى المدرسة في فضولي، هدية من رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف بالنيابة عن الشعب الأوزبكي.

ثم وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس لمجمع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ومياه الأمطار في مدينة فضولي.