الرئيس إلهام علييف برفقة السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران عددا من الأحداث في شوشا

شوشا، 10 مايو، (أذرتاج)

تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برفقة قرينته السيدة الأولى مهريبان علييفا وأفراد أسرتهما سير أعمال البناء المنفذة في المجمع السكني المكون من 23 مبنى في شوشا يوم 10 مايو وشاركوا في حفل وضع حجر الأساس للمجمع السكني الثاني المكون من 17 مبنى وحفل افتتاح لافتات تقاطع شارعي "حيدر علييف" و"8 نوفمبر" وفندق ومركز المؤتمرات "شوشا" وحدث بدء اعمال البناء وإعادة الترميم في مركز الخدمات الحكومية العامة بمدينة شوشا.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة وقرينته السيدة الأولى وأفراد أسرتهما حضروا حفل افتتاح مركز "شوشا" للإبداع بعد أعمال الترميم التي نفذتها مؤسسة حيدر علييف

وتعرفوا على معرض الصور الفوتوغرافية في موضوع "حيدر علييف وقره باغ" ومهرجان الزهور الذي تم تنظيمه هنا في إطار الذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف.

ثم شارك رئيس أذربيجان والسيدة الأولى وأفراد أسرتهما في افتتاح لافتات تقاطع شوارع "خورشيدبانو ناتافان" و"ظفر" وقره باغ" و"خان شوشينسكي" ومسجد "يوخاري جوهر آغا" في شوشا بعد أعمال إعادة البناء والترميم وكذلك في افتتاح معرض "مير محسن نواب قراباغي - العالم الموسوعي من القرن التاسع عشر" في مبنى المدرسة الواقع على أراضي المسجد.

كما شاركوا في افتتاح مسجد "ساعتلي" وفرع "شوشا" في متحف السجاد الوطني بعد أعمال الترميم التي نفذتها مؤسسة حيدر علييف والتعرف على المعروضات والأعمال الفنية في المتحف.

ثم حضر الرئيس الأذربيجاني والسيدة الأولى افتتاح لافتة شارع "قبضة حديدية" في شوشا.