الرئيس الأمريكي يبعث ببرقية تهنئة بمناسبة يوم الاستقلال لجمهورية أذربيجان

باكو، 20 مايو (أذرتاج)

بعث رئيس الولايات المتحدة الامريكية جوزيف ر.بايدن ببرقية تهنئة الى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، بمناسبة يوم الاستقلال لجمهورية أذربيجان، المصادف في 28 مايو. جاء في البرقية:

"فخامة السيد إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان

فخامة الرئيس،

بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أبعث بأطيب تمنياتنا لكم ولشعب أذربيجان وأنتم تحتفلون بعيد استقلالكم.

ساعدت الشراكة بين أذربيجان والولايات المتحدة على دفع عجلة الازدهار في جميع أنحاء المنطقة. نحارب معًا الإرهاب، ونتصدى للاتجار بالمخدرات، ونكافح انتشار أسلحة الدمار الشامل. لقد وقفنا معًا لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي، ولا سيما أثناء الحرب الروسية الوحشية ضد شعب أوكرانيا. ستواصل الولايات المتحدة دعم سلام دائم وعادل بين أذربيجان وأرمينيا - مما سيعزز الأمن والازدهار في جنوب القوقاز لأجيال قادمة.

في العام المقبل، أتطلع إلى المزيد من تعزيز شراكتنا، بما في ذلك تعميق تعاوننا الأمني والاقتصادي. وأتمنى لكم السعادة والسرور في هذا اليوم الوطني.

بإخلاص،

جوزيف ر.بايدن

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".