رئيس موريتانيا الغزواني يهنئ الرئيس علييف

باكو، 20 مايو، أذرتاج بعث رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني ببرقية تهنئة الى الرئيس إلهام علييف. أفادت أذرتاج ان الرئيس الموريتاني الغزواني هنأ باسم موريتانيا حكومة وشعبا الرئيس إلهام علييف والشعب الأذربيجاني الصديق بمناسبة العيد الوطني الأذربيجاني يوم الجمهورية 28 مايو. وتمنى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للرئيس إلهام علييف موفور الصحة والسعادة والنجاح وللشعب الأذربيجاني السلام والأمن والرقي .

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