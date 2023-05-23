الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في أوكرانيا

باكو، 23 مايو، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في أوكرانيا. أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف سيمور قربان اوغلو مرد علييف لمنصب سفير أذربيجان فوق العادة والمفوض لدى أوكرانيا.

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