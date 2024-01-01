بمرسوم رئاسي.. يؤسس برنامج لجلب المهاجرين ذوي المؤهلات العالية في أذربيجان

باكو، 10 يونيو (أذرتاج)

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما لتأسيس برنامج للمهاجرين ذوي المؤهلات العالية، ذلك لتوسيع إمكانيات استجلاب الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المتخصصين ذوي المؤهلات العالية للعمل في أذربيجان.

كلف الرئيس الاذربيجاني مجلسَ الوزراء بإعداد مشاريع تشريعات توجيهية تحدد التسهيلات للأجانب والأشخاص العديمي الجنسية المتخصصين ذوي المؤهلات العالية وافراد عائلاتهم (الإقامة والمستندات المطلوبة للعمل مدفوع الاجر وللاقامة وعدد المستندات، ومدة الرخصة والاعفاء عن طلب رخصة العمل، مدة النظر في الطلبات وغيرها) والتصديق خلال 3 اشهر على معايير وقواعد تقييم لاعتبار المهاجر متخصصا ذا المؤهلات العالية بعد التوصل الى موافقة رئيس الجمهورية.

كذلك ينص المرسوم على انشاء منصة إلكترونية ستضمن قبول الطلبات والرد عليها من خلال مبدأ "نافذة موحدة".