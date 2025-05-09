الرئيس إلهام علييف يدشن المرحلة الأولى من إعادة بناء قرية كنكرلي في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

أغدام المحررة، 10 مايو، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العاشر من مايو اليوم في حفل تدشين المرحلة الأولى من إعادة بناء قرية كنكرلي في محافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

كما تفقد رئيس الدولة الظروف المهيأة بها لدى مبنى إداري متعدد الوظائف للسلطة التنفيذية المحلية ومركز وناد اجتماعي ومدرسة كنكرلي المتوسطة الثانوية وروضة وحضانة الأطفال وبيوت خاصة حديثة الإنشاء.